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Коммерсантъ FM
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«Рособоронэкспорт» с 2000 года поставил оружия на $211 млрд

Госкомпания «Рособоронэкспорт» с 2000 года произвела оружия и продукции военного назначения на $211 млрд. За 23 года компания заключила более 12 тыс. контрактов с 122 странами. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Госкомпания «Рособоронэкспорт» основана 4 ноября 2000 года. Компания экспортирует более 85% российских вооружений и военной техники.

В этом году Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) зафиксировал сокращение экспорта оружия из России. За период с 2018-го по 2022 год экспорт российского оружия снизился на 31%. Основной его покупатель — Индия. Первое место в мире по экспорту оружия занимают США.

Анастасия Ларина

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