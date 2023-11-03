Число открытых вакансий в Челябинской области выросло в полтора раза

В октябре количество открытых вакансий в Челябинской области составило 31,8 тыс. — это на 52% больше, чем в том же месяце 2022 года, сообщает служба исследований hh.ru.

По данным рекрутинговой платформы, самой востребованной профессиональной категорией на рынке труда региона является рабочий персонал (28% вакансий октября). В топ-5 также входят «продажи, обслуживание клиентов» (21%), «производство, сервисное обслуживание» (21%), «строительство, недвижимость» (19%) и «транспорт, логистика, перевозки» (14%).

Активность соискателей на этом фоне остается умеренной: за прошедший месяц жители региона создали или обновили 80,4 тыс. резюме — это на 5% больше, чем в октябре прошлого года. Больше всего ищущих работу в сферах «продажи, обслуживание клиентов» (17%), «рабочий персонал» (17%), «домашний, обслуживающий персонал» (15%).

Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая отмечает, что разрыв между предложением и спросом на рынке труда соответствует общероссийскому тренду. «Ситуация очевидно сложнее, чем осенью 2022 года, и сегодня работодателям, как никогда, важно максимально широко посмотреть на возможности рынка труда, то есть нанимать тех кандидатов, подбор которых еще два-три года назад для компании был невозможен».

По ее словам, речь идет о соискателях моложе 18 и старше 45 лет, кандидатах с инвалидностью, декретницах и мамах с маленькими детьми, мигрантах и людях с судимостью. «Кроме того, стоит обращать внимание на женщин, которые готовы и хотят рассматривать профессиональные роли, ранее считавшиеся в силу разных причин “мужскими”. И наконец, это удаленные сотрудники, которые могут жить, как в России, так и за рубежом, а также самозанятые и соискатели, которые рассматривают гибкие форматы занятости, подработку»,— говорит эксперт.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте