Глава СКР проверит законность строительства птицефабрики в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя челябинского регионального управления ведомства Алексею Колбасину представить доклад по ситуации со строительством птицефабрики в поселке Дубровка Красноармейского района. Местные жители опасаются, что из-за куриного помета условия жизни станут невыносимыми, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

В приемную Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение о несогласии со строительством птицефабрики в поселке Дубровка в непосредственной близости от жилых домов и школы. По словам местных жителей, это не соответствует санитарным нормам. Дубровчане опасаются, что объект может негативно сказаться на экологической и санитарно-эпидемиологической обстановке, а также на здоровье жителей поселка. Неоднократные обращения в администрацию, по словам заявителей, результатов не принесли.

В одном из видео, опубликованном в социальных сетях, местные жители сообщают, что птицефабрику планируют открыть на территории бывшего племенного конного завода «Дубровский», где сейчас реконструируют телятники для размещения цыплят.

Сейчас проверку по обращению проводит следственное управление СК России по Челябинской области. И.о. руководителя ведомства Алексей Колбасин должен доложить Александру Бастрыкину о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2016 году имущество ОАО ПКЗ «Дубровский», признанного банкротом в 2009 году, выкупило ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». С 2010 года предприятие в Дубровке находилось под управлением «Рависа».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте