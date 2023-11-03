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Расторгнут контракт на ремонт проспекта Циолковского в Дзержинске

Госучреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (ГУАД) не приняло работы по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске, контракт с подрядчиком расторгнут, сообщили в правительстве региона.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Подрядчиком выступало ООО «Корпорация “Стройинвест”». Работы планировалось завершить 30 сентября. Предполагалось отремонтировать участки дороги длиной 5,3 км и шириной от 7 до 12 м. Субподрядчиком выступала компания ДСК «Аспект». В итоге сроки ремонта дороги были сорваны, отметили в ГУАД.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Корпорация “Стройинвест”» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2005 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель и генеральный директор Пап Петросян. Выручка компании в 2022 году составила 351,2 млн руб., чистая прибыль – 5,4 млн руб.

ГУАД направит информацию в ФАС для включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. В 2024 году ГУАД объявит новый конкурс на завершение ремонта проспекта Циолковского.

Владимир Зубарев

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