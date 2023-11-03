На завершение строительства РКБ в Уфе направят до 1 млрд рублей

Управление капитального строительства на конкурсе 24 ноября выберет подрядчика строительства нового корпуса Республиканской клинической больницы имени Куватова, расположенной в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 1,03 млрд руб.

До ноября 2026 года подрядчик должен оштукатурить стены на четвертом этаже, провести фасадные работы, наружное освещение, смонтировать окна, двери, систему вентиляции и кондиционирования.

Контракт с прежним подрядчиком ООО «Фирма „ СУ-10“» стоимостью 887,53 млн руб., заключенный в декабре 2019 года, был прекращен в сентябре текущего года из-за нарушения компанией сроков его исполнения.

Майя Иванова

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