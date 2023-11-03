Нововоронежские школьники стали победителями в номинации «Информационная грамотность» на Метапредметной олимпиаде «Школы Росатома»

Команда нововоронежской школы №1 заняла первое место среди городов расположения атомных электростанций на метапредметной олимпиаде проекта «Школа Росатома», а в общем рейтинге расположилась на почетном четвертом месте. В номинации «Информационная грамотность» ребята также заняли первую строчку.

Фото: Татьяны Писаревой.

В состав команды вошли Богдан Хрипунов, Иван Поваров, Дмитрий Хабаров, Екатерина Жукова. Екатерина Жукова стала абсолютным победителем в индивидуальной номинации «Коммуникационная грамотность», за что удостоилась диплома и путевки в детский лагерь «Орленок».

«Ребята постарались выложиться на полную, и у них это получилось, поскольку приехали они с отличными результатами. Это олимпиада, к которой невозможно подготовиться, от этого осознания их победа становится еще значимее», - подчеркнула муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.

В течение двух дней команде предстояло выполнить четыре командных и три индивидуальных задания, поучаствовать в интеллектуальной игре. Участники олимпиады разработали бизнес-модель, проверили свою финансовую грамотность, попробовали себя в составлении заданий для метапредметной олимпиады.

«Школа Росатома» - крупнейший образовательный проект Госкорпорации «Росатом». Проводимые в его рамках мероприятия способствуют всестороннему развитию наших детей. Поэтому мы всячески поощряем любые образовательные активности, организованные проектом. Метапредметная олимпиада помогает детям не только развивать способности к обучению, но и познавать мир», - прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов.

Всего в финале метапредметной олимпиады приняли участие 24 команды из 22 городов присутствия атомной промышленности.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.