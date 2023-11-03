Жители Удмуртии получили бытовых услуг на 10,8 млрд рублей

В Удмуртии по итогу девяти месяцев 2023 года жителям региона оказали бытовых услуг на 10,8 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 8% больше прошлогоднего показателя, сообщает Удмуртстат. В среднем каждый житель Удмуртии потратил на бытовые услуги 7,5 тыс. руб.

Отмечается, что большую часть составили услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту и строительству жилья, а также парикмахерские услуги. Всего на них пришлось две трети от объема бытовых услуг.