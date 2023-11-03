Строительные компании перечислили в бюджет Кубани 13,7 млрд рублей налогов

За девять месяцев 2023 года строительные компании Краснодарского края перечислили в региональный бюджет 13,7 млрд руб. налогов, информирует администрация региона. Лидерами по объему отчислений стали Краснодар (43%), Сочи, Анапа и Новороссийск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщил руководитель департамента строительства края Игорь Федосов, объем строительно-монтажных работ составил 249 млрд руб.

«Рост к предыдущему периоду прошлого года — 108%. Это касается как возведения жилья, так и социальных объектов, жилищно-коммунальной инфраструктуры»,— отметил он.

По данным Краснодарстата, за январь—сентябрь 2023 года на Кубани ввели 5,5 млн кв. м жилья: 2,15 млн кв. м — многоквартирные дома, 3,3 млн кв. м — ИЖС. Данный показатель обеспечил краю второе место среди регионов страны.

Наталья Решетняк

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