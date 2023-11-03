Не выполнившего инвестпроект предпринимателя приговорили к реальному сроку

В пятницу, 3 ноября, Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор известному в регионе предпринимателю, директору и фактическому владельцу ООО «Агрофирма Лаишевская» Геннадию Соловьеву.

Геннадий Соловьев известен в регионе как крупный предприниматель, работающий в сфере сельского хозяйства, под его контролем находятся ООО «Агрофирма Лаишевская» и ООО «Новые агротехнологии». Он также был депутатом гордумы Ульяновска (с 2005 года по 2015 год), членом президиума регполитсовета «Единой России», возглавлял в 2022 году ре­гиональный партийный фонд.

Уголовное дело было передано в суд в июле этого года. Как сообщало СУ СКР, Геннадий Соловьев обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при использовании в своих интересах земель, выделенных компании под особо значимый инвестпроект, чем нанес ущерб казне Ульяновской области на сумму более 209 млн руб. Как звучало в обвинительном заключении, в 2015 году проекту агрофирмы «Создание современного сельхозпроизводства для развития растениеводства» с суммой инвестиций 295,8 млн руб. был присвоен статус особо значимого, на основании которого полученного статуса, распоряжением губернатора Сергея Морозова агрофирме были выделены пять земельных участков в аренду без торгов общей площадью более 1,3 тыс. га (один, 1,199 тыс. га). Но, считает следствие, Геннадий Соловьев «не имел намерений» исполнять инвестпроект в объеме, предусмотренным бизнес-планом. Через три года аренды, в соответствии с законодательством, у агрофирмы появилось право выкупа участков, которые она выкупила «по цене, равной 20% кадастровой стоимости». Затем часть земель Геннадий Соловьев разделил на более мелкие участки и стал их продавать под ИЖС. При этом в прокуратуре признавали, что частично средства в инвестпроект вкладывались — около 79 млн руб.

Геннадий Соловьев вину не признал. Гособвинитель потребовал наказания для подсудимого в виде семи лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Геннадия Соловьева к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита настаивала на полной невиновности предпринимателя. По словам адвоката Ирины Бондиной, земли ее подзащитный выкупил на законных основаниях, кроме того, он вложил в реализацию инвестпроекта около 170 млн руб., — около 60% запланированного, реализации проекта помешали пандемия и ситуация с введением западных экономических санкций. «Если бы он хотел исполнять проект лишь фиктивно, зачем тогда вкладывать такие большие деньги? Но в суде изначально ощущался обвинительный уклон, защите отказывали в предоставлении дополнительных доказательств», — сказала адвокат, отметив, что приговор обязательно будет обжалован.

Сергей Титов, Ульяновск