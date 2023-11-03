Заксобрание Петербурга ищет подрядчика по охране Мариинского дворца за 24 млн рублей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило конкурс на оказание услуг по охране Мариинского дворца, где проходят заседания городского парламента. Начальная (максимальная) цена контракта по этому аукциону — 24,3 млн рублей за первое полугодие 2024 года, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет осуществлять круглосуточную охрану здания Заксобрания, организовать работу в досмотровых зонах и на 14 постах охраны, два из которых будут работать только в дни проведения пленарных заседаний. Обязательное условие — наличие оружия у охранников.

Отметим, что в этом году на охрану Мариинского дворца было потрачено более 41 млн рублей.

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