Похолодание до -3°С и без осадков будет в эти выходные в Удмуртии

В Удмуртии в предстоящие выходные температурный фон кратковременно понизится, при этом осадков не ожидается. Так, в по ночам столбик термометра опустится до 0..-5°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Днем 4 ноября не превысит -3..+1°С, 5 ноября — -3..+2°С. На дорогах ожидается гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В понедельник, 6 ноября, установится положительный температурный фон. Так, днем потеплеет до +1..+6°С. Осадков не ожидается, однако возможен туман. 7 и 8 ноября ночью температура окажется на уровне 0..+5°С, днем — +2..+7°С. Пройдут дожди.