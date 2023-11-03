В Краснодаре запретят парковку в проезде между улицами Стасова и Старокубанской

Власти Краснодара с 1 декабря запретят автомобильную стоянку в проезде между улицами Стасова и Старокубанской, сообщается на сайте мэрии. Соответствующие дорожные знаки установят в районе гимназии №44 (улица Старокубанская, 127).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Стоянка и остановка будет запрещена в двух направлениях»,— уточняется в сообщении.

По информации городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, данные меры необходимы для безопасности дорожного движения, так как стоянка транспортных средств на проезжей части создает помехи другим автомобилистам.

Наталья Решетняк

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