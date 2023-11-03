Подозреваемым в убийстве бабушки и прабабушки стал их 23-летний внук

В Омской области задержали подозреваемого в убийстве 65-летний женщины и ее 87-летней матери, сообщает СКР региона.

Согласно версии следователей, 23-летний внук потерпевших приехал к своей прабабушке в деревню Сягаевка, чтобы похитить ее накопления. Молодой человек, считают правоохранители, задушил родственницу и помогавшую ей по хозяйству дочь – свою бабушку.

«После, он похитил 500 тыс. руб., которые потратил на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки», - сказано в сообщении.

Тела пенсионерок нашла их родственница, обеспокоенная тем, что женщины не отвечали на телефонные звонки. Отмечается, что результаты экспертизы подтверждают причастность молодого человека к преступлению. Следствие намерено поместить задержанного под стражу.

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Александр Киселев