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Расследовавший дело «казанского стрелка» следователь арестован за растрату

Следователя Александра Избенко, занимавшегося делом «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. Решение принял Басманный суд Москвы, сообщает «Ъ».

Устроивший стрельбу в гимназии №175 Ильназ Галявиев

Устроивший стрельбу в гимназии №175 Ильназ Галявиев

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Устроивший стрельбу в гимназии №175 Ильназ Галявиев

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Его обвиняют по двум эпизодам по ч. 4 ст. 160 УК РФ. При этом детали уголовного дела не раскрываются. Также в деле есть данные о соучастниках, которые пока не установлены. По сведениям «Ъ», основанием возбуждения материала стало обращение в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое находилось в производстве полковника юстиции Александра Избенко. Также известно, что он проходит по статье, к которой относятся преступления с ущербом более 1 млн руб.

По решению суда господин Избенко был отправлен под арест до 12 декабря этого года.

"Ъ-Казань"

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