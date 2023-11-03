Расследовавший дело «казанского стрелка» следователь арестован за растрату

Следователя Александра Избенко, занимавшегося делом «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. Решение принял Басманный суд Москвы, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устроивший стрельбу в гимназии №175 Ильназ Галявиев

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Устроивший стрельбу в гимназии №175 Ильназ Галявиев

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Его обвиняют по двум эпизодам по ч. 4 ст. 160 УК РФ. При этом детали уголовного дела не раскрываются. Также в деле есть данные о соучастниках, которые пока не установлены. По сведениям «Ъ», основанием возбуждения материала стало обращение в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое находилось в производстве полковника юстиции Александра Избенко. Также известно, что он проходит по статье, к которой относятся преступления с ущербом более 1 млн руб.

По решению суда господин Избенко был отправлен под арест до 12 декабря этого года.

"Ъ-Казань"