Прокуратура запретила соцслужбе Новокубанска покупать автомобиль за 3 млн рублей

Прокуратура запретила Новокубанскому комплексному центру социального обслуживания населения покупать автомобиль за 3 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе было установлено, что госорганизация намеревалась приобрести у единственного поставщика автомобиль, характеристики которого не влияют на его «ходовые и эксплуатационные качества».

Прокуратура посчитала, что такая закупка не отвечает принципам эффективного использования бюджетных средств.

Наталья Решетняк

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