Шесть компаний Челябинской области попали в новый санкционный список США

Министерство финансов США опубликовало новый пакет антироссийских санкций. В список попали шест предприятий из Челябинской области.

Согласно документу, под санкции попало предприятие группы ММК – ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков», АО «Завод „Пластмасс“» в Копейске, а также четыре челябинских компании – ООО «Научно-технический центр „Приводная техника“», ООО «Инструментально-подшипниковая компания», ООО «Абсолют шар» и ООО «Завод подшипниковых узлов». Последние два предприятия входят в группу компаний FBC Group.

Всего в новый санкционный список США включены около 30 физических и 200 юридических лиц. Под ограничения попади компании из ОАЭ и резиденты других юрисдикций, которые с Россией связывают платежи или консультационные услуги. Также в списке много банков и организаций топливно-энергетического сектора, в том числе Абсолют-банк, Почта-банк, банк «Русский стандарт», ООО «Арктик СПГ-2», структуры «Газпром нефти» и другие.