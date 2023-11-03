В Хакасии чиновников обязали восстановить разрушенный памятник героям ВОВ

Усть-Абаканский райсуд Республики Хакасия обязал администрацию Расцветовского сельсовета восстановить памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ) 1984 года постройки, сообщает пресс-служба суда.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что памятник, установленный еще в мае 20 века, был включен в реестр муниципальных памятников Усть-Абаканского района. Однако местная администрация не внесла его в реестр объектов культурного наследия, в результате чего культурный объект был разрушен. Также во время благоустройства мемориального комплекса «Вечная слава» рабочие разобрали вертикальные поверхности бетонных конструкций памятника, чтобы установить другой объект.

«В преддверии празднования Дня Победы это вызвало недовольство со стороны жителей поселка Тепличный», - говорится в сообщении.

Решением суда местных чиновников обязали восстановить памятник до 1 декабря 2024 года. Их признали виновным в нарушении федерального законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. В свою очередь сторона ответчика исковые требования не признала. Решение суда в законную силу не вступило.

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Александр Киселев