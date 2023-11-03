АО «НЭСК» списывает пени должникам

Компания заявила о начале акции «Договор дороже денег!»

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Акция «Договор дороже денег!» проводится для населения края, принять участие в ней могут потребители АО «НЭСК», имеющие задолженность по состоянию на 01 декабря 2023 года.

Акция проводится с 01 ноября по 31 декабря 2023 года. Ее слоган: «Заключаем соглашения — исправляем отношения». Для участия в акции потребителям, приравненным к населению, необходимо оплатить за потребленную электроэнергию в соответствии с условиями индивидуального соглашения по погашению задолженности до 31 декабря 2023 года.

Всем участникам, выполнившим условие акции, АО «НЭСК» произведет списание пени, начисленной по состоянию на 01.12.2023, в отчетном периоде «январь 2024».

В компании отмечают, что пени, взысканные в судебном порядке, списанию не подлежат. Полную информацию об акции, сроках и правилах ее проведения можно узнать на официальном сайте АО «НЭСК» в разделе «Акция».

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с информацией об организаторе акции и ее условиями, можно ознакомится на сайте https://www.nesk.ru/