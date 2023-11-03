Конкурс на пост главы города объявили в Глазове

В Глазове объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Соответствующее решение приняли 25 октября на очередном заседании городской думы. В состав конкурсной комиссии включили восемь человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Документы и программы для участия принимаются с 9 по 30 ноября, а проведение конкурса запланировано на 5 декабря.

Напомним, в настоящее время главой Глазова является Сергей Коновалов. Пост он занял в декабре 2018 года. Срок полномочий господина Коновалова истекает в декабре 2023 года.