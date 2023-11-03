Четыре жителя Казани погибли в ДТП в Чувашии

Сразу четыре жителя Казани погибли в результате аварии в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по Чувашии Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Трагедия произошла 3 ноября в 7:20 на 731-м км автотрассы М-7 в Козловском округе Чувашии. Там кроссовер Mitsubishi Outlander, по предварительной версии, вылетел на встречку, где столкнулся с фурой.

В результате водитель и трое пассажиров легковой машины погибли на месте. Водитель фуры получил травмы.

«Известно, что все погибшие — взрослые жители города Казань»,— отмечается в сообщении.

"Ъ-Казань"