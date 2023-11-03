В Динском районе Кубани проверяют сообщение о минировании здания администрации
Специальные службы обследуют здание администрации Динского района на взрывные устройства. Кроме того, оперативники устанавливают отправителей сообщения о минировании. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации Динского сельского поселения.
Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску
«Сегодня поступила информация об угрозе минирования здания администрации Динского района. Оперативные службы незамедлительно приступили к проведению проверки»,— сказано в сообщении.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о том, что правоохранители массово получают фейковые сообщения о минировании госучреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ.
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