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В Динском районе Кубани проверяют сообщение о минировании здания администрации

Специальные службы обследуют здание администрации Динского района на взрывные устройства. Кроме того, оперативники устанавливают отправителей сообщения о минировании. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации Динского сельского поселения.

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

«Сегодня поступила информация об угрозе минирования здания администрации Динского района. Оперативные службы незамедлительно приступили к проведению проверки»,— сказано в сообщении.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о том, что правоохранители массово получают фейковые сообщения о минировании госучреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ.

Наталья Решетняк

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