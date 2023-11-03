Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о смерти младенца в Нижнем Тагиле

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти пятимесячного ребенка в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Доклад должен будет представить и. о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным силовиков, ребенок скончался в конце 2022 года. Родители младенца считают, что смерть наступила в результате некачественного оказания медицинских услуг.

Портал Е1.ru сообщает, что сейчас родители 24 декабря 2022 года пятимесячный младенец умер в больнице от пневмонии. По словам родителей, за два дня до этого они показывали ребенка медикам, и они уверяли, что он был здоров. Сейчас семья намерена взыскать с медиков более 10 млн руб.

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