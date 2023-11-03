Рабочий след



Флагманской модели Timberland, культовым желтым рабочим ботинкам, в этом году исполнилось 50 лет. Пожалуй, один из самых известных силуэтов плотно связан с историей американской рабочей одежды, хип-хопом и уличной модой. Разбираем, как эти ботинки стали иконой, популярность которой не спадет, кажется, никогда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Желто-коричневые ботинки Timberland Фото: Christian Vierig / Getty Images Обувь Timberland в магазине в Нью-Йорке, 2007 год Фото: Jin Lee / Bloomberg / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Желто-коричневые ботинки Timberland Фото: Christian Vierig / Getty Images Обувь Timberland в магазине в Нью-Йорке, 2007 год Фото: Jin Lee / Bloomberg / Getty Images

История ботинок началась в 1973 году. Сидни Шварц, сын владельца компании по производству рабочей одежды Нейтана Шварца, придумал новую модель ботинок. Компания эта называлась Abington Shoe Company, и ее основным фокусом было создание водонепроницаемой кожи (что было непросто). Сидни создал высокие рабочие ботинки из желтого нубука на плотной резиновой подошве, которая обеспечивала хорошее сцепление. Так на свет появились знаменитые ботинки Timberland. Кстати, именно ботинки подарили название бренду: в рекламе этой модели использовался логотип дерева. С ростом популярности ботинок в 1978 году было принято решение назвать компанию в честь этого дерева. Timberland буквально переводится как «лесной массив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Шварц, главный исполнительный директор Timberland Co., 2010 год

Фото: Getty Images Джеффри Шварц, главный исполнительный директор Timberland Co., 2010 год

Фото: Getty Images

Оригинальные «тимберленды» были чуть выше привычной модели: их высота составляла 8 дюймов (около 20 см). Популярными ботинки стали после того, как бренд представил модель 6 дюймов (около 15 см). Именно их вы сейчас и встречаете на улице. Изначально обувь Timberland носили работяги из Новой Англии (регион США, включающий штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд). Погодные условия этой области — а именно дождь, снег, большая влажность и холод — требовали обуви, которая сможет защитить от них своих владельцев. Как это часто бывает с рабочей одеждой, с заводов и фабрик она быстро перекочевала на улицы. Удобство, надежность и доступность делают такие вещи особенно популярными у массовой аудитории.

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В 1980-х и 1990-х Timberland пережили небывалый до этого всплеск популярности. Жители Восточного побережья США, в особенности Нью-Йорка, стали массово покупать желтые (и не только) рабочие ботинки. Их примеру последовали и другие регионы. Причиной тому стала растущая волна популярности хип-хопа. Notorious B. I. G., Nas, Tupac и другие мастодонты жанра популяризировали «тимберленды» на своих концертах, в клипах и даже в текстах песен. Желтые ботинки стали плотно ассоциироваться с рэп-культурой.

Сам бренд поначалу открещивался от своей ассоциации с миром гангста-рэпа. Дело в том, что эта музыка, как и ее представители, часто ассоциировалась с криминалом. Журналист Роб Уокер, например, связывал рост популярности рабочих ботинок в гетто с тем, что их выбирали торговцы наркотиками. Они проводили на улице весь день, что требовало удобной и надежной обуви. В 1993 году Джеффри Шварц, сын создателя ботинок, заявил, что целевая аудитория Timberland — это «честные, работящие люди». Многие посчитали это комментарием в сторону темнокожего населения. Позже Шварц говорил, что ничего подобного не имел в виду и не хотел никого оскорбить. Нравилось это владельцам или нет, бренд Timberland и его культовая модель желтых ботинок завоевали популярность во всем мире во многом благодаря хип-хопу.

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Сегодня это универсальная обувь для осени и зимы. Ее силуэт не менялся годами и стал одной из фундаментальных вещей уличной моды. «Тимберленды» вряд ли можно надеть с костюмом или даже брюками — это ботинки для расслабленного стиля. Свободные джинсы или даже треники, худи и большой пуховик — беспроигрышная комбинация с желтыми рабочими ботинками. Хороший хип-хоп в наушниках не обязателен, но рекомендуется.

Илья Петрук