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Коммерсантъ FM
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Рабочий след

История ботинок Timberland


Флагманской модели Timberland, культовым желтым рабочим ботинкам, в этом году исполнилось 50 лет. Пожалуй, один из самых известных силуэтов плотно связан с историей американской рабочей одежды, хип-хопом и уличной модой. Разбираем, как эти ботинки стали иконой, популярность которой не спадет, кажется, никогда.

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Желто-коричневые ботинки Timberland

Желто-коричневые ботинки Timberland

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Обувь Timberland в магазине в Нью-Йорке, 2007 год

Обувь Timberland в магазине в Нью-Йорке, 2007 год

Фото: Jin Lee / Bloomberg / Getty Images

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Желто-коричневые ботинки Timberland

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Обувь Timberland в магазине в Нью-Йорке, 2007 год

Фото: Jin Lee / Bloomberg / Getty Images

История ботинок началась в 1973 году. Сидни Шварц, сын владельца компании по производству рабочей одежды Нейтана Шварца, придумал новую модель ботинок. Компания эта называлась Abington Shoe Company, и ее основным фокусом было создание водонепроницаемой кожи (что было непросто). Сидни создал высокие рабочие ботинки из желтого нубука на плотной резиновой подошве, которая обеспечивала хорошее сцепление. Так на свет появились знаменитые ботинки Timberland. Кстати, именно ботинки подарили название бренду: в рекламе этой модели использовался логотип дерева. С ростом популярности ботинок в 1978 году было принято решение назвать компанию в честь этого дерева. Timberland буквально переводится как «лесной массив».

Джеффри Шварц, главный исполнительный директор Timberland Co., 2010 год

Джеффри Шварц, главный исполнительный директор Timberland Co., 2010 год

Фото: Getty Images

Джеффри Шварц, главный исполнительный директор Timberland Co., 2010 год

Фото: Getty Images

Оригинальные «тимберленды» были чуть выше привычной модели: их высота составляла 8 дюймов (около 20 см). Популярными ботинки стали после того, как бренд представил модель 6 дюймов (около 15 см). Именно их вы сейчас и встречаете на улице. Изначально обувь Timberland носили работяги из Новой Англии (регион США, включающий штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд). Погодные условия этой области — а именно дождь, снег, большая влажность и холод — требовали обуви, которая сможет защитить от них своих владельцев. Как это часто бывает с рабочей одеждой, с заводов и фабрик она быстро перекочевала на улицы. Удобство, надежность и доступность делают такие вещи особенно популярными у массовой аудитории.

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Тупак Шакур и Рози Перес, 1993 год

Тупак Шакур и Рози Перес, 1993 год

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images

Рэпер Nas во время выступления, 2014 год

Рэпер Nas во время выступления, 2014 год

Фото: Larry Busacca / Getty Images for the 2014 Tribeca Film Festival

Голографическое изображение Тупака Шакура на выступлении во время 3-го дня фестиваля музыки и искусств Coachella Valley, 2012 год

Голографическое изображение Тупака Шакура на выступлении во время 3-го дня фестиваля музыки и искусств Coachella Valley, 2012 год

Фото: Kevin Winter / Getty Images for Coachella

Рэпер и актер Джамал &quot;Грави&quot; Вулард, участник группы Notorious B.I.G, 2008 год

Рэпер и актер Джамал "Грави" Вулард, участник группы Notorious B.I.G, 2008 год

Фото: Roger Kisby / FilmMagic

Nas и Jadakiss, 2015 год

Nas и Jadakiss, 2015 год

Фото: Manny Carabel / FilmMagic

Рэпер T.I., 2017 год

Рэпер T.I., 2017 год

Фото: D Dipasupil / FilmMagic

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Тупак Шакур и Рози Перес, 1993 год

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images

Рэпер Nas во время выступления, 2014 год

Фото: Larry Busacca / Getty Images for the 2014 Tribeca Film Festival

Голографическое изображение Тупака Шакура на выступлении во время 3-го дня фестиваля музыки и искусств Coachella Valley, 2012 год

Фото: Kevin Winter / Getty Images for Coachella

Рэпер и актер Джамал "Грави" Вулард, участник группы Notorious B.I.G, 2008 год

Фото: Roger Kisby / FilmMagic

Nas и Jadakiss, 2015 год

Фото: Manny Carabel / FilmMagic

Рэпер T.I., 2017 год

Фото: D Dipasupil / FilmMagic

В 1980-х и 1990-х Timberland пережили небывалый до этого всплеск популярности. Жители Восточного побережья США, в особенности Нью-Йорка, стали массово покупать желтые (и не только) рабочие ботинки. Их примеру последовали и другие регионы. Причиной тому стала растущая волна популярности хип-хопа. Notorious B. I. G., Nas, Tupac и другие мастодонты жанра популяризировали «тимберленды» на своих концертах, в клипах и даже в текстах песен. Желтые ботинки стали плотно ассоциироваться с рэп-культурой.

Сам бренд поначалу открещивался от своей ассоциации с миром гангста-рэпа. Дело в том, что эта музыка, как и ее представители, часто ассоциировалась с криминалом. Журналист Роб Уокер, например, связывал рост популярности рабочих ботинок в гетто с тем, что их выбирали торговцы наркотиками. Они проводили на улице весь день, что требовало удобной и надежной обуви. В 1993 году Джеффри Шварц, сын создателя ботинок, заявил, что целевая аудитория Timberland — это «честные, работящие люди». Многие посчитали это комментарием в сторону темнокожего населения. Позже Шварц говорил, что ничего подобного не имел в виду и не хотел никого оскорбить. Нравилось это владельцам или нет, бренд Timberland и его культовая модель желтых ботинок завоевали популярность во всем мире во многом благодаря хип-хопу.

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Вероника Хайльбруннер, 2023 год

Вероника Хайльбруннер, 2023 год

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Рианна и ASAP Rocky, 2023 год

Рианна и ASAP Rocky, 2023 год

Фото: thecelebrityfinder / Bauer-Griffin / GC Images

Гвен Стефани, 2015 год

Гвен Стефани, 2015 год

Фото: Chinchilla / Bauer-Griffin / GC Images

Мэтт Райс, 2015 год

Мэтт Райс, 2015 год

Фото: Getty Images

Гость, на показе Heron Preston во время Недели мужской моды в Париже, 2019 год

Гость, на показе Heron Preston во время Недели мужской моды в Париже, 2019 год

Фото: Matthew Sperzel / Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, 2021 год

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, 2021 год

Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images

Джильду Амбросио, 2022 год

Джильду Амбросио, 2022 год

Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images

Tyga на показе мужской одежды Kenzo, 2023 год

Tyga на показе мужской одежды Kenzo, 2023 год

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Тимоти Омаджи, он же Timomatic, 2020 год

Тимоти Омаджи, он же Timomatic, 2020 год

Фото: Hanna Lassen / Getty Images

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Вероника Хайльбруннер, 2023 год

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Рианна и ASAP Rocky, 2023 год

Фото: thecelebrityfinder / Bauer-Griffin / GC Images

Гвен Стефани, 2015 год

Фото: Chinchilla / Bauer-Griffin / GC Images

Мэтт Райс, 2015 год

Фото: Getty Images

Гость, на показе Heron Preston во время Недели мужской моды в Париже, 2019 год

Фото: Matthew Sperzel / Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, 2021 год

Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images

Джильду Амбросио, 2022 год

Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images

Tyga на показе мужской одежды Kenzo, 2023 год

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Тимоти Омаджи, он же Timomatic, 2020 год

Фото: Hanna Lassen / Getty Images

Сегодня это универсальная обувь для осени и зимы. Ее силуэт не менялся годами и стал одной из фундаментальных вещей уличной моды. «Тимберленды» вряд ли можно надеть с костюмом или даже брюками — это ботинки для расслабленного стиля. Свободные джинсы или даже треники, худи и большой пуховик — беспроигрышная комбинация с желтыми рабочими ботинками. Хороший хип-хоп в наушниках не обязателен, но рекомендуется.

Илья Петрук

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