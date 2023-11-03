При участии Интерпола в Томской области изъято из незаконного оборота более 100 лекарств

Сотрудники филиала НЦБ Интерпола УМВД России по Томской области в рамках международной операции «Пангея», направленной на борьбу с незаконным оборотом лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, изъяли из незаконного оборота в регионе более 100 лекарств и медизделий. Операция проводилась с 3 по 10 октября. В ней также приняли участие представители Росздравнадзора и Роспотребнадзора по Томской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего правоохранителями выявлено 54 правонарушения, связанных с реализацией незарегистрированных и контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий, возбуждено 44 уголовных дела.

«Особое внимание уделялось пресечению преступной деятельности в сети «Интернет». Принято решение о блокировке интернет-контента и включении в Единый реестр запрещенных сайтов 94 ресурсов, через которые осуществлялась безрецептурная реализация ограниченных к обороту наркотических средств, психотропных веществ, а также смертельных для человека ядов, из них 15 сайтов по продаже анаболических стероидов, содержащих сильнодействующие вещества», - сообщает ГУ МВД по Томской области.

Как отмечают в ведомстве, чаще всего у нарушителей отсутствовала лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность, также они были уличены в оказании косметологических услуг с применением контрафактных изделий и препаратов с истекшим сроком годности.

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Лолита Белова