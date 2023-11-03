Полиция и ФСБ задержали участника конфликта в центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции и ФСБ задержали 19-летнего уроженца Саратовской области, подозреваемого в избиении мужчины в центре города, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Конфликт случился в центре города на улице Почаинской 25 октября и был зафиксирован на видео. Кадры разошлись в интернете и вызвали широкий общественный резонанс. Нижегородец сделал замечание водителю автомобиля и мужчину избили, он обратился в больницу. Полиция установила личности всех участников драки, шесть из них оказались уроженцами Нижнего Новгорода.

По факту конфликта расследуется уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью по ч.1 ст. 112 УК РФ. Подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы.

Владимир Зубарев