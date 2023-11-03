В Казани организациям возместят затраты за приют пострадавших от пожара жильцов

Власти Казани возместят затраты организациям, которые приняли жильцов пострадавшего от пожара дома № 8/2 на улице Чехова. Постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Для выдачи субсидий была создана специальная комиссия, она и определит получателей денег. Организациям возместят затраты на проживание и питание людей, а деньги будут выделены из городского бюджета.

Для получения субсидий организации необходимо отправить заявку на отбор, рассчитать затраты на проживание и питание жильцов пострадавшего дома, доказать отсутствие долгов и т. д. Сумма компенсации будет рассчитана путем умножения стоимости одной единицы на количество отпущенных порций, прожитых дней.

Напомним, пожар в доме на улице Чехова произошел 14 июня. Никто не погиб и не пострадал, однако чердак и кровля полностью выгорели.

"Ъ-Казань"