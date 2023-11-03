Квадратный метр жилья в новостройках Ижевска подорожал на 3,5% в октябре

В столице Удмуртии по итогу октября стоимость квадратного метра жилья в новостройках выросла на 3,5% и достигла 94,2 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир», средний ценник жилья достиг 4,8 млн руб., рост — 4,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что почти во всех крупных городах России в новостройках выросла стоимость как квадратного метра, так и средней цены квартиры. Такая динамика сложилась в 66 городах. В среднем метр строящейся недвижимости подорожал на 3,4% и теперь составляет 122 тыс. руб. При этом в трех городах цена снизилась, в одном не изменилась. Больше всего в октябре ценник на квадратный метр вырос в Челябинске — на 11,7%, Симферополе — 11,1%, Магнитогорске — 11%, а снизился в Грозном — 5,5%, Севастополе — 1,3% и Чите — 0,9%.