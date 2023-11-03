«Сравнение с Первой мировой войной настораживает»

Киеву на поле боя не победить, и чем скорее Украина это поймет, тем будет лучше, — так в Кремле прокомментировали высказывание главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что боевые действия зашли в тупик. На этом фоне Палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю, но не Украине. Президент Джо Байден, в свою очередь, пообещал наложить на него вето. А в Сенате заявили, что не будут поддерживать документ, а представят свой, включающий помощь обеим странам. Вместе с тем украинский политик Алексей Арестович озвучил тезис о том, чтобы предложить России так называемую формулу Киссинджера — членство Киева в НАТО в обмен на отказ от возвращения утраченных территорий силовым путем. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет неких подвижек в конфликте на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал большое интервью журналу The Economist, в котором, в частности, заявил, что боевые действия зашли в тупик. Для того чтобы изменить ситуацию, нужно оперативное технологическое переоснащение войск по многим позициям. Но западные союзники с военной помощью не спешат, поэтому положение дел все больше напоминает времена Первой мировой войны. Данные тезисы активно цитируют российские официальные ресурсы.

А мы тем временем идем дальше. Есть на Украине некий Алексей Арестович. Ранее он работал внештатным советником офиса президента Зеленского, а ныне пробует себя в большой политике. Человек он известный, но во всех смыслах отрицательный, иначе не включил бы его Росфинмониторинг в список экстремистов и террористов.

Тем не менее он решил участвовать в выборах президента Украины, если те, конечно, состоятся, и опубликовал свою предвыборную программу. Воспроизводить ее целиком мы не будем. Но там есть один интересный момент: Алексей Николаевич предлагает принять так называемую формулу Киссинджера. Ее суть в том, что Киев отказывается от борьбы за утраченные территории военным путем в обмен на вступление в НАТО.

Как известно, действующий президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы вернуться к границам 1991 года. Иными словами, позиция Арестовича принципиально отличается от официальной точки зрения.

Необходимо еще добавить, что в Конгрессе США застрял документ о поддержке Украины. Аналогичные проблемы и в Европе. И, собственно, к Владимиру Зеленскому отношение меняется — нет уже тех восторгов, что были раньше, что уж там скрывать.

Таким образом, принимая к сведению и настроения в армии, и в обществе, тема переговоров с Москвой вольно или невольно как бы возвращается в повестку.

К слову, Генри Киссинджера, который справил свой 100-летний юбилей, в России уважают, принимают и к его мнению всячески прислушиваются. При этом есть большие сомнения, что его формула будет поддержана.

Собственно, официально никто ничего не предлагал. То, что мы видим и слышим сейчас — лишь рассуждения в СМИ или же внутренние украинские политические пикировки. Гадать и строить прогнозы по традиции не будем. Достаточно привести мнение Кремля.

Вот заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. Говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы».

Похоже, что вопрос с формулами закрыт. Проще говоря, сдавайтесь, и будут вам тогда перспективы, хотя сравнение с Первой мировой войной не могут не настораживать. Чисто в историческом плане.

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