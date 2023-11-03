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Коммерсантъ FM
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«Сравнение с Первой мировой войной настораживает»

Дмитрий Дризе — о шансах на возобновление переговоров по Украине

Киеву на поле боя не победить, и чем скорее Украина это поймет, тем будет лучше, — так в Кремле прокомментировали высказывание главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что боевые действия зашли в тупик. На этом фоне Палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю, но не Украине. Президент Джо Байден, в свою очередь, пообещал наложить на него вето. А в Сенате заявили, что не будут поддерживать документ, а представят свой, включающий помощь обеим странам. Вместе с тем украинский политик Алексей Арестович озвучил тезис о том, чтобы предложить России так называемую формулу Киссинджера — членство Киева в НАТО в обмен на отказ от возвращения утраченных территорий силовым путем. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет неких подвижек в конфликте на Украине.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал большое интервью журналу The Economist, в котором, в частности, заявил, что боевые действия зашли в тупик. Для того чтобы изменить ситуацию, нужно оперативное технологическое переоснащение войск по многим позициям. Но западные союзники с военной помощью не спешат, поэтому положение дел все больше напоминает времена Первой мировой войны. Данные тезисы активно цитируют российские официальные ресурсы.

А мы тем временем идем дальше. Есть на Украине некий Алексей Арестович. Ранее он работал внештатным советником офиса президента Зеленского, а ныне пробует себя в большой политике. Человек он известный, но во всех смыслах отрицательный, иначе не включил бы его Росфинмониторинг в список экстремистов и террористов.

Украинский конфликт пошел не как по писаному

Тем не менее он решил участвовать в выборах президента Украины, если те, конечно, состоятся, и опубликовал свою предвыборную программу. Воспроизводить ее целиком мы не будем. Но там есть один интересный момент: Алексей Николаевич предлагает принять так называемую формулу Киссинджера. Ее суть в том, что Киев отказывается от борьбы за утраченные территории военным путем в обмен на вступление в НАТО.

Как известно, действующий президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы вернуться к границам 1991 года. Иными словами, позиция Арестовича принципиально отличается от официальной точки зрения.

Необходимо еще добавить, что в Конгрессе США застрял документ о поддержке Украины. Аналогичные проблемы и в Европе. И, собственно, к Владимиру Зеленскому отношение меняется — нет уже тех восторгов, что были раньше, что уж там скрывать.

Таким образом, принимая к сведению и настроения в армии, и в обществе, тема переговоров с Москвой вольно или невольно как бы возвращается в повестку.

К слову, Генри Киссинджера, который справил свой 100-летний юбилей, в России уважают, принимают и к его мнению всячески прислушиваются. При этом есть большие сомнения, что его формула будет поддержана.

Сторонники украинской «формулы мира» посовещались на Мальте

Собственно, официально никто ничего не предлагал. То, что мы видим и слышим сейчас — лишь рассуждения в СМИ или же внутренние украинские политические пикировки. Гадать и строить прогнозы по традиции не будем. Достаточно привести мнение Кремля.

Вот заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. Говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы».

Похоже, что вопрос с формулами закрыт. Проще говоря, сдавайтесь, и будут вам тогда перспективы, хотя сравнение с Первой мировой войной не могут не настораживать. Чисто в историческом плане.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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