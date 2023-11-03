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Коммерсантъ FM
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Банк «Открытие» отсудил у Goldman Sachs 615 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Открытие» к американской финансовой корпорации Goldman Sachs. Ответчик должен будет выплатить «Открытию» задолженность в размере 615 млн руб. и госпошлину в размере 200 тыс. руб.

По данным «Ведомостей», суд также запретил Goldman Sachs подавать аналогичный иск к «Открытию» в Лондонский международный арбитражный суд. Просьбу российского банка удвоить сумму иска на случай неисполнения решения суда со стороны американской группы суд не удовлетворил. Стороны спора могут обжаловать решение в течение месяца в вышестоящей инстанции.

Представители американской корпорации в ходе заседания отметили, что не считают, что Goldman Sachs обязан исполнять решение российского суда в части запрета на обращение в Лондонский арбитраж.

Банк «Открытие» подал иск 31 июля 2023 года, ответчиками стали Goldman Sachs Group, Goldman Sachs International и Goldman, Sachs & Co. Банк требовал взыскать с компаний задолженность на сумму 614,7 млн руб. Истец заявил, что Goldman Sachs Group отказалась от исполнения обязательств по соглашению международной ассоциации свопов и деривативов, объясняя это санкциями в отношении банка со стороны США и Великобритании.

Ранее в рамках рассмотрения этого дела столичный арбитраж наложил арест на российские активы Goldman Sachs Group и фонда Goldman Sachs III SICAV. Арест был наложен на принадлежавшие фонду банка Goldman Sachs бумаги Сбербанка, «Газпрома», ВТБ и «Аэрофлота». Арест применялся как обеспечительная мера по ходатайству «Открытия», после завершения разбирательства во всех инстанциях он будет снят.

Александр Кислов

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