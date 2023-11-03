Машиниста экскаватора будут судить за смертельный наезд на пешехода в Сарапуле

В Удмуртии перед судом предстанет машинист экскаватора-погрузчика, которого будут судить за нарушение правил безопасности при ведении работ и смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трагедия произошла в сентябре в Сарапуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По версии следствия, водитель транспорта вел работы по выравниванию щебня на набережной. При этом мужчина двигался с поднятым в передней части ковшом, который перекрывал ему обзор. В результате этого машинист не увидел стоявшего на строительной площадке потерпевшего и наехал на него. Пострадавший скончался на месте.