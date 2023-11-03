Спасатели спустя 40 часов потушили крупный пожар на складе в Ейском районе

В поселке Степном Ейского района Кубани ликвидировали крупный пожар в складском помещении на улице Советов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. На тушение ушло более 40 часов.

Ангар с кормом для животных загорелся 1 ноября около 16:00. Изначально площадь пожара составила 400 кв. м, спустя два часа она увеличилась до 5 тыс. кв. м.

К ликвидации пожара были привлечены около полусотни спасателей и 14 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Наталья Решетняк

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