«Рубину» запретили регистрировать новых футболистов

Казанскому «Рубину» запретили регистрировать новых игроков. Такое решение принял Российский футбольный союз, передает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Решение связано с тем, что казанцы не выплатили долг бывшему тренеру команды Олегу Нечаеву. А сам специалист был уволен без уважительных причин. Теперь клуб должен выплатить тренеру денежную компенсацию.

Запрет на регистрацию новых футболистов будет снят после того, как клуб выплатит весь долг специалисту.

"Ъ-Казань"