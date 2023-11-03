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«Рубину» запретили регистрировать новых футболистов

Казанскому «Рубину» запретили регистрировать новых игроков. Такое решение принял Российский футбольный союз, передает пресс-служба организации.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Решение связано с тем, что казанцы не выплатили долг бывшему тренеру команды Олегу Нечаеву. А сам специалист был уволен без уважительных причин. Теперь клуб должен выплатить тренеру денежную компенсацию.

Запрет на регистрацию новых футболистов будет снят после того, как клуб выплатит весь долг специалисту.

"Ъ-Казань"

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