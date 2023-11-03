Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить факт массовой драки в Волгодонске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Ростовской области организовать проверку по факту массовой драки в городе Волгодонске. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

По данным полиции региона, драка в которой участвовали около 30 человек произошла в ночь с 31 октября на 1 ноября. Причиной стал словесный конфликт. Никто из пострадавших в медицинские учреждения не обращался.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Анастасия Назарова