В Иркутске таможенники изъяли 20 кг устриц у вьетнамца

Иркутские таможенники изъяли у пассажира, прилетевшего из Вьетнама около 20 кг сырых устриц, сообщает Сибирское таможенное управление.

Ввезти морепродукты пытался 31-летний гражданин Вьетнама. Отмечается, что на товар у иностранца не было никаких документов. Как пояснил мужчина, устрицы он привез для личного пользования.

Ввоз сырой продукции животного происхождения физлицам на территорию ЕАЭС запрещен, иркутской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ.

В таможенном управлении добавили, что с начала года жители Вьетнама дважды пытались провезти мясо страуса без документов общим весом 72 кг.

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Александр Киселев