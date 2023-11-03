Ставропольское «Агроальянс Инвест» планирует увеличить производство в 1,6 раза

ООО «Агроальянс Инвест», расположенное в селе Калиновском Александровского округа Ставропольского края планирует к 2026 году увеличить выпуск молока в 1,6 раза - до 16,5 тыс. т в год. Для этого предприятие расширит производство и приобретет еще 500 голов скота, сообщает пресс-служба правительства Ставрополья.

Компания является одним из крупнейших производителей молока в крае. Также это единственное на Юге хозяйство, где разводят коров Джерсейской породы. Сейчас поголовье предприятия насчитывает 4 тыс. животных. Ежедневно хозяйство поставляет перерабатывающим предприятиям 35 т молока.

Сейчас проект по расширению предприятия находится на экспертизе. Объем инвестиций в расширение хозяйства не указывают.

Анастасия Назарова