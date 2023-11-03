В аварии на трассе Уфа – Оренбург погиб человек

Госавтоинспекция Башкирии проводит проверку по факту смертельно ДТП в Аургазинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера вечером около деревни Марс на трассе Уфа – Оренбург столкнулись КамАЗ и Lada Largus. После столкновения легковой автомобиль, за рулем которого находился 52-летний житель Кушнаренковского района, перевернулся и загорелся.

Пожарные МЧС, прибывшие на место, потушили горение. В результате аварии 30-летний пассажир Lada Largus сгорел в автомобиле, а водитель и еще три пассажира с различными травмами госпитализированы. 38-летний водитель КамАЗа не пострадал, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте