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Завершился показ снимавшегося в Перми сериала «Реальные пацаны»

2 ноября на телеканале «ТНТ» состоялся показ заключительного эпизода сериала «Реальные пацаны», места съемок и действия которого происходят в Перми. Сериал закончился 17-й серией 14-го сезона.

В сцене ближе к финалу, главного героя Коляна (Николай Наумов) встречает фанат — официант ресторана. Он просит сделать фотографии для себя, а затем уже видео для одноклассника, который лежит в госпитале после СВО. Герой Наумова решает не записывать видео, а приехать в госпиталь вместе с остальными персонажами сериала. В заключительной сцене Колян встречается с участниками специальной военной операции.

«О чем я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где-то в кинотеатрах и есть богатые, утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии, но реальность — она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны»,— резюмирует главный герой, общаясь с участниками спецоперации.

Сериал «Реальные пацаны» транслировался с 8 ноября 2010 года. Почти за 13 лет вещания сериала была снята 291 серия.

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