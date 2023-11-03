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Водитель погиб и двое пассажиров пострадали в ДТП со световой опорой в Ижевске

В столице Удмуртии 2 ноября напротив дома №11 на улице Гагарина произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, около 21:00 автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял мужчина 1994 года рождения, врезался в световую опору. После этого транспорт перевернулся.

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии водитель скончался на месте. Его пассажиры, мужчина 1993 года рождения и женщина 1991 года рождения, получили травмы. Им потребовалась госпитализация в больницу.

Причиной происшествия называют то, что водитель не справился с управлением. В настоящее время проводится проверка. Уполномоченные лица устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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