Жителей Красноярска будут судить за кражу экипировки для бойцов СВО

На рассмотрение Советского райсуда Красноярска направлено уголовное дело о краже экипировки для бойцов СВО из благотворительного фонда. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

События, в которых предстоит разобраться суду, произошли в августе 2023 года. Ранее судимые 35-летний и 36-летний красноярцы прогуливались рядом с химико-металлургическим заводом. Возле строения 30 они увидели открытую дверь, ведущую в цех благотворительной организации «Золотые руки ангела», где шьют экипировку и средства защиты для солдат.

В цехе никого не оказалось. Злоумышленники похитили 1,5 тыс. заготовок для медицинских шин, 30 пожарных карабинов, 13 раскладных пятиточечников (сидушки) и 4 печки-щепочницы. Отмечается, что воры пытались забрать производственные швейные машинки, но не смогли их унести. Украденные вещи они продали, выручив 5 тыс. руб.

Подозреваемых удалось задержать по «горячим» следам. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение).

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Илья Николаев