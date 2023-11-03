МЧС Красноярского края предупредило об угрозе схода снежных лавин в горах

Синоптики и ГУ МЧС России по Красноярскому краю предупредили об угрозе схода снежных лавин в горах и на автодорогах. В частности, сход снежных масс возможен по горнолыжным и альпинистским маршрутам в Норильске - горнолыжная база «Отдельная», ущелье ручья Угольный – урочище «Красные камни», горы Шмидта, Хараелах, ущелье реки Taлнах, гора Гудчиха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Ефремов, Коммерсантъ Фото: Вадим Ефремов, Коммерсантъ

Риску схода лавин также подвержены участки автомобильных дорог - 601-605 км Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе; 26-28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе.

По данным регионального МЧС, всего в Красноярском крае с января по май сошли 35 снежных масс.

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Лолита Белова