В Екатеринбурге ищут водителя, который насмерть сбил человека

ГИБДД разыскивает неизвестного на данный момент водителя, который совершил смертельное ДТП в Екатеринбурге. Об этом сообщили в свердловском управлении ведомства.

Инцидент произошел 3 ноября около 00:40 ночи. По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля ехал по ул. Техническая в сторону ул. Надеждинская. В итоге он сбил 27-летнего пешехода, который находился на проезжей части, но не собирался ее переходить.

В результате пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель скрылся с места аварии.

Сейчас ГИБДД ищет свидетелей ДТП. Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, обращаться по телефонам +7(950)201-27-89 или 102.

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