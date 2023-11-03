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ММК расширяет применение VR-технологий в обучении персонала

Магнитогорский металлургический комбинат запустил тренажерный комплекс по выполнению опасных технологических операций с применением технологий виртуальной реальности (VR-технологий). В цифровой среде полностью воссоздан интерьер и акустический шум в четырех производственных объектах предприятия, а также смоделированы возможные аварийные ситуации. Для создания эффекта полного погружения было произведено лазерное сканирование помещений цехов, в том числе и оборудования.

Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Программные комплексы разработаны для центральной электростанции (ЦЭС), электросталеплавильного (ЭСПЦ), кислородно-конверторного (ККЦ) и коксового цехов (КЦ) комбината. Работники ЦЭС на VR-тренажере смогут отработать действия при разрыве газопровода доменного газа. Второй симулятор направлен на проработку операций в КЦ при выдаче кокса на пути тушильного вагона и электровоза. Третий тренажер имитирует ситуацию, при которой в ЭСПЦ происходит уход жидкого металла из печи. Четвертый цифровой симулятор моделирует прорыв корочки слитка под кристаллизатором на машине непрерывного литья заготовок в ККЦ.

Новые тренажеры находятся на базе учебного центра «Школа безопасности» ПАО «ММК». Они работают в двух режимах – обучение и сдача экзамена. В первом случае при выполнении опасных технологических ситуаций в виртуальной реальности работники цехов видят подсказки, во втором – действуют на основе знаний инструкций по локализации и ликвидации последствий аварии, которые официально утверждены на производстве.

Разработчики продумали два варианта использования тренажеров, учитывая разное восприятие людьми виртуальной реальности: с помощью VR-шлема и контроллеров, а также через приложение на компьютере, совершая действия с помощью мышки и клавиатуры.

Использование VR-тренажеров для обучения работников навыкам ликвидации аварийных ситуаций обеспечивает лучшее усвоение материала и, как следствие, снижает риск производственных травм.

ПАО «ММК»

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