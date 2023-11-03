Апелляция утвердила приговор экс-замначальника УФССП по Новосибирской области

Коллегия Новосибирского областного суда подтвердила законность приговора в отношении бывшего заместителя начальника регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Елены Кирилловой, осужденной на 3,5 года условно за взятку и (ст. 290) и злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ). Информация об этом размещена в картотеке на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: r54.fssp.gov.ru Фото: r54.fssp.gov.ru

По данным областного управления Следственного комитета России, с декабря 2018-го по февраль 2019 года пристав получила взятку 50 тыс. руб. за снятие судебного ограничения на выезд за границу должника.

Кроме того, в октябре 2019 она вынесла постановление о снятии с другого должника временного ограничения на выезд из РФ, тем самым, злоупотребила своими служебными полномочиями.

Елену Кириллову задержали в январе 2022 года и с санкции суда поместили под домашний арест. Пока шло следствие, ее уволили со службы.

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Илья Николаев