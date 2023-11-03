Ущерб «Красноярскэнергосбыта» от незаконных майнинговых ферм составил 15 млн руб

За десять месяцев 2023 года ущерб «Красноярскэнергосбыта» (входит в «Россети Сибирь») от по незаконного потребления электроэнергии составил 14,8 млн руб., подсчитали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Так, ущерб на 3,5 млн руб. был нанесен владельцем майнинговой фермы, оборудованной в гараже Красноярска. Злоумышленник установил датчики, которые реагировали на движение и при открывании дверей гаража отключали майнинговое оборудование. На 4,4 млн руб. ущерб был нанесен другим владельцем фермы, который незаконно подключился к сетям филиала, протянув к гаражу с майнинговым оборудованием кабельную линию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

Также правоохранителями проверяется информация еще о четырех фактах незаконного использования майнингового оборудования. Предварительно ущерб может составить еще 19,2 млн руб., считают в компании.

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Анна Егорова