Экс-сотрудников Сибирского научно-клинического центра ФМБА осудили за взятки

В Красноярске суд вынес приговор бывшим сотрудникам Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России по делу о коррупции. За взяточничество (ст. 290 УК РФ) бывшим заведующей и провизору аптеки центра назначили по 5,5 лет колонии общего режима и штраф по 1,9 млн руб., рассказали в прокуратуре Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, в период с 2018-го по 2022 год обвиняемые получили от руководителя компании «Мединстал» взятки подарочными картам и туристическими путевками на общую сумму более 3,8 млн руб. Вознаграждение, установило следствие, полагалось за содействие в заключении более 100 контрактов на поставку медизделий по завышенной стоимости.

Илья Николаев