Экспортеров рапса осудили условно за уклонение от уплаты пошлины на 16 млн руб

В Красноярске за уклонение от уплаты таможенных платежей на 16 млн руб. при экспорте рапсовых семян осуждены руководитель местной компании и его заместитель. Они признаны виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК РФ, максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы).

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, фигуранты дела в январе 2021 года при таможенном декларировании семян рапса для использования пониженной ставки таможенной пошлины предоставляли недостоверные сведения о содержании эруковой кислоты в масле семян.

С учетом того, что обвиняемые внесли сумму неуплаченных платежей, руководителю организации назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а его заместителю – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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Лолита Белова