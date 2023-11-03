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Сеть «Аптека от склада» в Перми сократилась почти наполовину

Сеть «Аптека от склада» закрыла в Перми одну из своих главных торговых точек — филиал «Дисконт аптека», он работал на первом этаже здания по ул. Попова, 58. Всего же за последние две недели пермская сеть сократилась почти в два раза. Как писали региональные СМИ, по состоянию на 15 октября в Перми, по данным сервиса 2GIS, было закрыто 13 точек сети из 72. Сейчас на том же ресурсе в Перми насчитывается 59 фармацевтических пунктов «Аптеки от склада», из них 14 не работают. Таким образом, сеть сократилась до 45 пунктов.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

«Аптека от склада» создана в 2009 году пермскими предпринимателями Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым. По итогам первой половины 2023 года сеть занимала 20-е место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с выручкой 6,7 млрд руб., включая 799 точек на конец июня. Головная компания холдинга — ООО «Годовалов» — сейчас столкнулась с претензиями контрагентов. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к ООО предъявлены иски о взыскании более 4 млрд руб. В судах находится два заявления о банкротстве. С 6 октября ООО «Годовалов» находится в стадии ликвидации. Ранее господа Годовалов и Шаврин сообщали о намерении подать в суд заявление о самобанкротстве.

О сокращении числа точек «Аптеки от склада» в Перми, Новосибирске, Тюмени, Ямало-Ненецком автономном округе и Омске также писали региональные СМИ. О том, что в Пермском крае может закрыться часть филиалов сети «Аптека от склада», источник «Ъ-Прикамье» сообщал в начале сентября. По его данным, место этих торговых точек могут занять филиалы пермской аптечной сети «Планета здоровья».

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