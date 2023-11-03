СКР завел уголовное дело из-за смерти подростка после отказа в госпитализации

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 16-летнего подростка в Татарстане. Несовершеннолетний накануне обращался в медучреждение с жалобами на самочувствие, но в госпитализации ему отказали, сообщила пресс-служба СКР в Telegram.

По информации местного издания KazanFirst, погибший мальчик в конце октября жаловался медикам на головные боли и сильные судороги в шее. Утверждается, что врачи не обнаружили патологий и отправили его домой, а на следующий день он скончался. Издание со ссылкой на источники сообщает, что подросток жил в селе Осиново.

Эрдни Кагалтынов