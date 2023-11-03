Доля убыточных организаций в Ярославской области снизилась

По итогам 8 месяцев 2023 года доля убыточных организаций (без субьектов малого и среднего предпринимательства) в Ярославской области упала до 24%, что на 2,5 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Соответствующие данные приводит Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 61,7 млрд руб. Прибыль в размере 74,7 млрд руб. получила 361 организация, а 114 компаний имели убыток на сумму 13 млрд руб.

Убыток наблюдается в организациях, специализирующихся на производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (188 млн руб.), компьютеров, электронных и оптических изделий (290,4 млн), ремонте и монтаже машин и оборудования (810 млн руб.), обеспечении электрической энергией, газом и паром (1,4 млрд).

Алла Чижова