Пензенское производство безалкогольных напитков выросло на 13 процентов

В Пензенской области за январь-сентябрь текущего года в перерабатывающей промышленности отметили рост производства пищевых продуктов по полному кругу производителей на 6,4 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

На 3,5 % выросло производство мяса и мясных продуктов, мяса птицы — 5,9%, продукции из мяса убойных животных и мяса птицы — на 5,5 %. За девять месяцев мяса и мясной продукции произвели в регионе на 42,7 млрд руб.

«Увеличению производства в мясной отрасли способствует рост производства готовых кормов для животных, который отмечен на уровне 111,8 %, и отгружено на 5,6 млрд руб.» — говорится в релизе. Также в ведомстве выделили рост производства безалкогольных напитков на 13,1%.

Всего крупные и средние предприятия региона в отчетном периоде произвели продукты на 84,9 млрд руб.

Дарья Васенина

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